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В Пакистане произошел второй взрыв в мечети, есть погибшие
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Пакистане произошел второй взрыв за день.
По информации издания Dawn с места событий, взрыв произошел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва во время проповеди.
В здании обрушилась крыша. По предварительной информации, погибли два человека, пятеро пострадали. Под завалами могут находиться до 40 человек, сообщают в местной полиции.
На место вызвали тяжелую технику. В больницах введен режим ЧС.
Ранее в пятницу в Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью. Предварительно, взрыв устроил террорист-смертник. По данным к этому часу, погибли 52 человека, более сотни получили ранения.
По информации издания Dawn с места событий, взрыв произошел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва во время проповеди.
В здании обрушилась крыша. По предварительной информации, погибли два человека, пятеро пострадали. Под завалами могут находиться до 40 человек, сообщают в местной полиции.
На место вызвали тяжелую технику. В больницах введен режим ЧС.
Ранее в пятницу в Пакистане произошел взрыв рядом с мечетью. Предварительно, взрыв устроил террорист-смертник. По данным к этому часу, погибли 52 человека, более сотни получили ранения.
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