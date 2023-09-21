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В Пакистане при взрыве у мечети погибли более 30 человек
Фото: Вечерние Ведомости
В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана произошел взрыв у мечети.
На данный момент местные СМИ сообщают о 34 погибших, более сотни человек пострадали. Взрыв произошел у мечети во время религиозного собрания.
Reuters со ссылкой на полицию пишет, что нападение мог совершить террорист-смертник. По предварительной информации, он взорвал себя возле машины замначальника местной полиции. Другие СМИ сообщают, что полицейский погиб.
Обновлено. В местных СМИ уточнили, что число погибших при взрыве возросло до 52.
На данный момент местные СМИ сообщают о 34 погибших, более сотни человек пострадали. Взрыв произошел у мечети во время религиозного собрания.
Reuters со ссылкой на полицию пишет, что нападение мог совершить террорист-смертник. По предварительной информации, он взорвал себя возле машины замначальника местной полиции. Другие СМИ сообщают, что полицейский погиб.
Обновлено. В местных СМИ уточнили, что число погибших при взрыве возросло до 52.
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