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СМИ: в Магнитогорске по делу о наркотиках задержана зампрокурора
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Магнитогорске по делу о сбыте наркотиков задержана заместитель прокурора Ленинского района.
Об этом пишет 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что женщину подозревают в причастности к сбыту наркотиков. Ранее по этому же делу были арестованы оперативники полиции. По информации издания, один из них — зять задержанной зампрокурора, который, как утверждается, дал на нее показания.
Официальной информации от СК по этому делу пока нет.
Об этом пишет 74.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что женщину подозревают в причастности к сбыту наркотиков. Ранее по этому же делу были арестованы оперативники полиции. По информации издания, один из них — зять задержанной зампрокурора, который, как утверждается, дал на нее показания.
Официальной информации от СК по этому делу пока нет.
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