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Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж на полгода
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.
- Граждане России и физлица — нерезиденты из «дружественных стран» по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США (или в эквиваленте в другой иностранной валюте).
- Сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США (или в эквиваленте в другой иностранной валюте).
- Физлица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. «Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», — уточнили в пресс-службе.
- Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц — нерезидентов из «недружественных стран», не работающих в России, а также для юрлиц из таких государств. «Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении.
- Банки из «недружественных» государств могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, сообщили в ЦБ РФ.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Ограничения будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.
- Граждане России и физлица — нерезиденты из «дружественных стран» по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США (или в эквиваленте в другой иностранной валюте).
- Сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США (или в эквиваленте в другой иностранной валюте).
- Физлица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. «Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», — уточнили в пресс-службе.
- Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц — нерезидентов из «недружественных стран», не работающих в России, а также для юрлиц из таких государств. «Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении.
- Банки из «недружественных» государств могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, сообщили в ЦБ РФ.
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