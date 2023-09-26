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Генштаб ВС РФ: планов проведения дополнительной мобилизации нет
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Генеральном штабе ВС РФ заявили, что планов на проведение дополнительной мобилизации нет.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал на брифинге в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский (цитата по РИА Новости).
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал на брифинге в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский (цитата по РИА Новости).
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