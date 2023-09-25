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В Чите произошел взрыв в частной котельной, пострадали два человека
Фото: телеграм-канал правительства Забайкалья
В Ингодинском районе Читы произошел взрыв в частной котельной.
Пострадали два человека, они доставлены в больницы, сообщает телеграм-канал краевого правительства.
По данным регионального МЧС, произошла разгерметизация котла в котельной, которая отапливает складское помещение частного предприятия на улице Шубзаводская.
Местные власти уточняют, что сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. «Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет», — сообщают районные власти.
На месте работают районная прокуратура, полиция, следственный комитет.
Пострадали два человека, они доставлены в больницы, сообщает телеграм-канал краевого правительства.
По данным регионального МЧС, произошла разгерметизация котла в котельной, которая отапливает складское помещение частного предприятия на улице Шубзаводская.
Местные власти уточняют, что сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. «Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет», — сообщают районные власти.
На месте работают районная прокуратура, полиция, следственный комитет.
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