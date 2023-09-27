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Суд в Москве заключил под стражу главу краснодарского МЧС
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в отношении Волынкина Олега Жановича. Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе суда накануне.
Волынкин заключен под стражу до 27 ноября.
Дело касается госконтракта на поставку строительных материалов в подведомственные подразделения. Поставщик представил фиктивный счет и похитил более трех миллионов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. Поставщик уже получил три года и четыре месяца условно.
По данным издания, в суде Волынкин и его защита просили о домашнем аресте в связи с «серьезными проблемами со здоровьем». Сообщается, что начальник главка вину признал. Суд принял сторону следствия и отправил его в СИЗО.
Напомним, генерал-лейтенант внутренней службы был задержан в среду.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в отношении Волынкина Олега Жановича. Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в пресс-службе суда накануне.
Волынкин заключен под стражу до 27 ноября.
Дело касается госконтракта на поставку строительных материалов в подведомственные подразделения. Поставщик представил фиктивный счет и похитил более трех миллионов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. Поставщик уже получил три года и четыре месяца условно.
По данным издания, в суде Волынкин и его защита просили о домашнем аресте в связи с «серьезными проблемами со здоровьем». Сообщается, что начальник главка вину признал. Суд принял сторону следствия и отправил его в СИЗО.
Напомним, генерал-лейтенант внутренней службы был задержан в среду.
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