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СМИ: задержан глава МЧС по Краснодарскому краю
Фото: Вечерние Ведомости
Начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин задержан.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Главу ведомства заподозрили в злоупотреблении полномочиями, пишет агентство.
РИА Новости со ссылкой на источник пишут, что Волынкин задержан по коррупционному делу.
Официальных комментариев о задержании пока нет.
Генерал-лейтенант внутренней службы Волынкин Олег Жанович возглавляет ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с 3 марта 2020 года, указано на сайте ведомства. Награжден Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Главу ведомства заподозрили в злоупотреблении полномочиями, пишет агентство.
РИА Новости со ссылкой на источник пишут, что Волынкин задержан по коррупционному делу.
Официальных комментариев о задержании пока нет.
Генерал-лейтенант внутренней службы Волынкин Олег Жанович возглавляет ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с 3 марта 2020 года, указано на сайте ведомства. Награжден Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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