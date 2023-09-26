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В Орле трехлетний ребенок сбежал из детсада и попал под машину на шоссе
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал в ДТП с грузовиком на проезжей части.
«Сегодня, 28 сентября 2023 г. трёхлетний воспитанник МБДОУ – Центр развития ребенка – Детский сад №31 остался без присмотра сотрудников детского учреждения. Мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля», — сообщила прокуратура.
Ребенок в больнице, о его состоянии в релизе ведомства не сообщается.
По данным телеграм-канала 112, дети были на прогулке, один из малышей «просочился через забор», воспитатель этого не заметила. По информации канала, малыш госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.
Прокуратура проводит проверку. Материалы направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность детей в детском саду, добавили в ведомстве.
Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге маленький ребенок смог выйти из детского сада, его обнаружили на улице спустя некоторое время сотрудники соседнего детского сада.
«Сегодня, 28 сентября 2023 г. трёхлетний воспитанник МБДОУ – Центр развития ребенка – Детский сад №31 остался без присмотра сотрудников детского учреждения. Мальчик без сопровождения взрослых вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля», — сообщила прокуратура.
Ребенок в больнице, о его состоянии в релизе ведомства не сообщается.
По данным телеграм-канала 112, дети были на прогулке, один из малышей «просочился через забор», воспитатель этого не заметила. По информации канала, малыш госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.
Прокуратура проводит проверку. Материалы направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) лиц, ответственных за безопасность детей в детском саду, добавили в ведомстве.
Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге маленький ребенок смог выйти из детского сада, его обнаружили на улице спустя некоторое время сотрудники соседнего детского сада.
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