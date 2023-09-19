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МВД: в Уфе задержаны подозреваемые в поджоге в ТРЦ
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД России прокомментировали поджог в торговом центре Уфы.
«В Уфе полицейские в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, совершивших поджог в торгово-развлекательном центре», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк без подробностей.
В четверг в местных СМИ появилась информация о том, что в торговом центре «Иремель» в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин. О состоянии пострадавших не сообщается.
«В Уфе полицейские в кратчайшие сроки задержали двух иностранцев, совершивших поджог в торгово-развлекательном центре», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк без подробностей.
В четверг в местных СМИ появилась информация о том, что в торговом центре «Иремель» в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин. О состоянии пострадавших не сообщается.
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