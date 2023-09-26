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СМИ: в торговом центре в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В торговом центре «Иремель» в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах, позже ее подтвердили в торговом центре, пишет Ufa1.RU.
На опубликованных кадрах мужчина обливает жидкостью двух других мужчин, те пытаются убежать. Затем жидкость поджигают, из-за чего загорелся пол. Видно, как с места бегут другие посетители.
По информации издания, служба безопасности «Иремели» комментировать произошедшее отказалась. Вход в клуб, возле которого произошел поджог, перегородили, охранник никого не пускает внутрь.
Официальных комментариев от МВД пока нет.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах, позже ее подтвердили в торговом центре, пишет Ufa1.RU.
На опубликованных кадрах мужчина обливает жидкостью двух других мужчин, те пытаются убежать. Затем жидкость поджигают, из-за чего загорелся пол. Видно, как с места бегут другие посетители.
По информации издания, служба безопасности «Иремели» комментировать произошедшее отказалась. Вход в клуб, возле которого произошел поджог, перегородили, охранник никого не пускает внутрь.
Официальных комментариев от МВД пока нет.
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