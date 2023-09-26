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Жители Башкирии жалуются на закрытие АЗС и перебои с бензином

13.24 Четверг, 28 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Жители Башкирии уже несколько дней жалуются на закрытие АЗС и перебои с бензином.

Люди пишут об этом в местных пабликах и телеграм-каналах. По словам жителей, АЗС в регионе закрываются без объяснения причин. На некоторых станциях клиентам говорят, что бензин якобы закончился, и отказывают в обслуживании. Некоторые АЗС якобы размещают таблички о закрытии «по техническим причинам».

Так, жители пишут, что некоторые заправки «Башнефти» закрыты в Караидели, в Мишкино, на въезде в Бирск, не работают АЗС в Булгаково и Черниковке.

В «Башнефти» утверждают, что сеть работает в штатном режиме, но при этом признают «краткосрочные перерывы в работе». Причина — в повышенном спросе на топливо, который, как считают в компании, произошел из-за того, что работу прекратили другие розничные операторы (либо там установили «завышенные цены»).

Приводим официальный комментарий АНК «Башнефть» полностью.

«Розничная сеть АЗС "Башнефть" работает в штатном режиме. Краткосрочные перерывы в работе некоторых автозаправочных станций обусловлены кратным ростом клиентского потока и, как следствие, быстрой реализацией топлива. Значительный рост объёма реализации на АЗС "Башнефти" связан также с прекращением работы ряда других розничных операторов, либо продажей ими топлива по завышенным ценам. Компания "Башнефть" предпринимает все необходимые меры для своевременного обеспечения собственной розничной сети нефтепродуктами. Розничные цены на автомобильное топливо в Республике Башкортостан находятся на рыночном уровне и изменяются с учетом экономического обоснования в рамках инфляции и роста акциза», — говорится в ответе компании на запрос «Вечерних ведомостей».

Добавим, что накануне Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с ценами на топливо. Он обратил внимание, что цены на бензин растут после временного запрета на экспорт топлива из России.

«Мы 21-го числа ввели эти запреты – на экспорт бензина и "дизельки". Вроде как снижение наблюдается на бирже, а за вчерашний день в рознице литр бензина АИ-92 [стоил] 51,6 рубля, до 21-го числа был 49,7 – то есть цена-то растёт в розницу. Меры приняты, а цены растут», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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