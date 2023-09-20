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В Минске 11-летняя девочка попыталась убить свою мать по требованию 20-летнего парня
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Минске 11-летняя девочка попыталась убить свою мать по требованию 20-летнего парня.
Об этом пишут местные издания со ссылкой на следственное управление города.
По версии следствия, прошлым летом 20-летний парень написал девочке в социальной сети. Несколько месяцев они переписывались и затем встретились. Позже парень стал вести с малолетней откровенные разговоры на интимные темы, при встречах «склонял ее к интимным отношениям, в некоторых случаях применяя физическую силу», пишет издание Белта. Девочка об этом никому не рассказывала, в том числе своей маме.
В какой-то момент мать узнала об этих отношениях. Она видела парня, когда встречала девочку после учебы, а также у себя дома. После, по версии следствия, парень предложил девочке убить свою мать и девочка согласилась. В марте этого года она дождалась, когда мама вернется домой, подошла сзади и нанесла несколько ударов молотком по голове. Женщина выбежала в подъезд и позвала на помощь. Девочка при этом убежала, но через несколько часов правоохранители нашли ее в одном из общежитий Минска, она находилась в комнате с 20-летним молодым человеком.
Жизни и здоровью матери сейчас ничего не угрожает. Молодой человек заключен под стражу, он проходит по нескольким статьям УК (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, в отношении заведомо малолетней; покушение на убийство; вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления под угрозой применения насилия).
Девочка не достигла возраста наступления уголовной ответственности.
Об этом пишут местные издания со ссылкой на следственное управление города.
По версии следствия, прошлым летом 20-летний парень написал девочке в социальной сети. Несколько месяцев они переписывались и затем встретились. Позже парень стал вести с малолетней откровенные разговоры на интимные темы, при встречах «склонял ее к интимным отношениям, в некоторых случаях применяя физическую силу», пишет издание Белта. Девочка об этом никому не рассказывала, в том числе своей маме.
В какой-то момент мать узнала об этих отношениях. Она видела парня, когда встречала девочку после учебы, а также у себя дома. После, по версии следствия, парень предложил девочке убить свою мать и девочка согласилась. В марте этого года она дождалась, когда мама вернется домой, подошла сзади и нанесла несколько ударов молотком по голове. Женщина выбежала в подъезд и позвала на помощь. Девочка при этом убежала, но через несколько часов правоохранители нашли ее в одном из общежитий Минска, она находилась в комнате с 20-летним молодым человеком.
Жизни и здоровью матери сейчас ничего не угрожает. Молодой человек заключен под стражу, он проходит по нескольким статьям УК (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, в отношении заведомо малолетней; покушение на убийство; вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления под угрозой применения насилия).
Девочка не достигла возраста наступления уголовной ответственности.
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