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В Новосибирской области возбудили дело после попытки продать ребенка на сайте объявлений
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В СК Новосибирской области возбудили уголовное дело после попытки местной жительницы продать ребёнка через сайт объявлений.
Напомним, объявление было опубликовано на одном из сайтов от имени Виктории К. в разделе «Животные». На прикрепленных фото — малыш в синем комбинезоне, сидящий на качелях. В объявлении было написано «безумно любит качели» и «цена на мальчика предоставляется по запросу», писали местные СМИ.
«По данным следствия, в сентябре 2023 года на сайте сервиса объявлений была размещена информация о продаже ребенка. Впоследствии объявление было удалено. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению преступления и очевидцев произошедшего», — говорится в релизе СК по региону.
Дело возбуждено по статье о торговле людьми (покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего).
Прокуратура региона поставила ход расследования на контроль.
Напомним, объявление было опубликовано на одном из сайтов от имени Виктории К. в разделе «Животные». На прикрепленных фото — малыш в синем комбинезоне, сидящий на качелях. В объявлении было написано «безумно любит качели» и «цена на мальчика предоставляется по запросу», писали местные СМИ.
«По данным следствия, в сентябре 2023 года на сайте сервиса объявлений была размещена информация о продаже ребенка. Впоследствии объявление было удалено. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению преступления и очевидцев произошедшего», — говорится в релизе СК по региону.
Дело возбуждено по статье о торговле людьми (покушение на куплю — продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего).
Прокуратура региона поставила ход расследования на контроль.
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