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В Новосибирской области через сайт объявлений продавали ребенка
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Новосибирской области на одном из сайтов появилось объявление о продаже ребенка.
На это обратили внимание журналисты НГС. Объявление было опубликовано от имени Виктории К. в разделе «Животные». На прикрепленных фото — малыш в синем комбинезоне, сидящий на качелях.
По данным издания, в объявлении было написано «безумно любит качели» и «цена на мальчика предоставляется по запросу».
На данный момент объявление удалено. СК, МВД и прокуратура проводят проверку.
На это обратили внимание журналисты НГС. Объявление было опубликовано от имени Виктории К. в разделе «Животные». На прикрепленных фото — малыш в синем комбинезоне, сидящий на качелях.
По данным издания, в объявлении было написано «безумно любит качели» и «цена на мальчика предоставляется по запросу».
На данный момент объявление удалено. СК, МВД и прокуратура проводят проверку.
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