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Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Криптобиржа Binance полностью уходит из России, об этом сообщается на сайте компании.
Российский бизнес Binance продаст компании CommEX.
«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX», — говорится в сообщении.
Процесс отключения займет до одного года. Для пользователей будет организован «упорядоченный процесс миграции» активов с Binance на CommEX.
«В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и направления бизнеса в России. Будут приложены все усилия для обеспечения бесперебойной работы пользователей во время этого перехода», — сообщает биржа.
В компании заявили, что в результате продажи Binance полностью покинет Россию.
Российский бизнес Binance продаст компании CommEX.
«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX», — говорится в сообщении.
Процесс отключения займет до одного года. Для пользователей будет организован «упорядоченный процесс миграции» активов с Binance на CommEX.
«В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и направления бизнеса в России. Будут приложены все усилия для обеспечения бесперебойной работы пользователей во время этого перехода», — сообщает биржа.
В компании заявили, что в результате продажи Binance полностью покинет Россию.
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