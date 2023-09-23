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В США гильдия сценаристов объявила о прекращении забастовки, которая длилась с мая
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Гильдия сценаристов в США объявила о прекращении забастовки, которая длилась с начала мая.
Сценаристы могут вернуться к работе уже в среду. Между тем, голосование членов гильдии по окончательному трехлетнему соглашению со студиями еще предстоит, пишет Reuters, оно продлится до октября.
Сценаристам удалось добиться выполнения ключевых требований — повышения зарплаты и «некоторой защиты в отношении использования искусственного интеллекта».
Так, минимальные ставки заработной платы вырастут более чем на 12% за три года. Кроме того, они добились увеличения медицинских и пенсионных отчислений. Также повысятся доходы сценаристов за использование телешоу и фильмов за пределами США, а за самые популярные шоу в потоковом режиме будет начисляться бонус.
Что касается искусственного интеллекта, то, по соглашению, студиям прямо не запрещено использовать ИИ для создания контента, но сценаристы «имеют право подать в суд, если их произведения используются для обучения ИИ», пишет издание. Кроме того, теперь представители студий должны встречаться с гильдией сценаристов не реже двух раз в год, чтобы детально обсуждать планы по использованию ИИ в разработке и производстве фильмов.
В гильдии заявили, что им удалось добиться своего только благодаря солидарности. «Они (студии — прим. ред.) буквально не могут заработать без нас ни доллара, они прогнулись, затем сломались и дали нам то, что мы заслуживаем», — цитирует издание одного из членов переговорного комитета гильдии.
Напомним, в гильдии состоят более 11 000 сценаристов, в том числе, сценаристы Голливуда.
Предварительное соглашение со студиями было достигнуто на этой неделе. Между тем, в США масштабную забастовку продолжает профсоюз актеров.
Сценаристы могут вернуться к работе уже в среду. Между тем, голосование членов гильдии по окончательному трехлетнему соглашению со студиями еще предстоит, пишет Reuters, оно продлится до октября.
Сценаристам удалось добиться выполнения ключевых требований — повышения зарплаты и «некоторой защиты в отношении использования искусственного интеллекта».
Так, минимальные ставки заработной платы вырастут более чем на 12% за три года. Кроме того, они добились увеличения медицинских и пенсионных отчислений. Также повысятся доходы сценаристов за использование телешоу и фильмов за пределами США, а за самые популярные шоу в потоковом режиме будет начисляться бонус.
Что касается искусственного интеллекта, то, по соглашению, студиям прямо не запрещено использовать ИИ для создания контента, но сценаристы «имеют право подать в суд, если их произведения используются для обучения ИИ», пишет издание. Кроме того, теперь представители студий должны встречаться с гильдией сценаристов не реже двух раз в год, чтобы детально обсуждать планы по использованию ИИ в разработке и производстве фильмов.
В гильдии заявили, что им удалось добиться своего только благодаря солидарности. «Они (студии — прим. ред.) буквально не могут заработать без нас ни доллара, они прогнулись, затем сломались и дали нам то, что мы заслуживаем», — цитирует издание одного из членов переговорного комитета гильдии.
Напомним, в гильдии состоят более 11 000 сценаристов, в том числе, сценаристы Голливуда.
Предварительное соглашение со студиями было достигнуто на этой неделе. Между тем, в США масштабную забастовку продолжает профсоюз актеров.
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