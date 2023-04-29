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В США более 11 000 сценаристов объявили забастовку
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В США более 11 000 членов Гильдии писателей Америки объявили забастовку во вторник. Речь, в том числе, о сценаристах Голливуда.
По данным CNN, представители индустрии в течение шести недель вели переговоры с такими компаниями, как Netflix, Paramount, Amazon, The Walt Disney, Apple TV. Сценаристы требуют повышений заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать. Однако переговоры не дали результатов, на которые рассчитывали сценаристы.
В Гильдии писателей заявляют, что забастовка может продлиться несколько месяцев. Представители киноиндустрии предполагают, что это приведет к остановке производства сериалов, фильмов и новых ТВ-программ.
Это первая за последние 15 лет забастовка сценаристов, сообщает CNN. В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.
По данным CNN, представители индустрии в течение шести недель вели переговоры с такими компаниями, как Netflix, Paramount, Amazon, The Walt Disney, Apple TV. Сценаристы требуют повышений заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать. Однако переговоры не дали результатов, на которые рассчитывали сценаристы.
В Гильдии писателей заявляют, что забастовка может продлиться несколько месяцев. Представители киноиндустрии предполагают, что это приведет к остановке производства сериалов, фильмов и новых ТВ-программ.
Это первая за последние 15 лет забастовка сценаристов, сообщает CNN. В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.
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