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В Уфе на торговой базе произошла массовая драка с пистолетами и топором
Фото: Вечерние Ведомости
На торговой базе в Уфе накануне вечером произошла массовая драка.
По данным СК, у участников потасовки были травматические пистолеты, топор, а также «иные предметы, используемые в качестве оружия».
Один из участников драки, 31-летний житель Уфы, задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. «В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес им несколько ударов по голове и другим частям тела двум мужчинам 28 и 32 лет, которые были доставлены в больницу. Также после драки за медицинской помощью обратились и другие участники конфликта», — сообщает СУ СКР по региону.
Поводом для конфликта, предположительно, стали «противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине».
В ведомстве добавили, что в ходе расследования проверят «правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России».
Добавим, что в тот же вечер массовая драка со стрельбой произошла в Красногорске Московской области. В реанимацию с огнестрельными ранениями попали трое мужчин.
«По данным следствия, между двумя группами мужчин, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, произошел конфликт, возникший накануне на фоне личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из мужчин взял ружье и произвел несколько выстрелов в оппонентов, после чего на своем автомобиле скрылся с места преступления», — сообщили в региональном СК.
Стрелявшего ищут. Остальные участники конфликта доставлены отдел.
По данным СК, у участников потасовки были травматические пистолеты, топор, а также «иные предметы, используемые в качестве оружия».
Один из участников драки, 31-летний житель Уфы, задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. «В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес им несколько ударов по голове и другим частям тела двум мужчинам 28 и 32 лет, которые были доставлены в больницу. Также после драки за медицинской помощью обратились и другие участники конфликта», — сообщает СУ СКР по региону.
Поводом для конфликта, предположительно, стали «противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине».
В ведомстве добавили, что в ходе расследования проверят «правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России».
Добавим, что в тот же вечер массовая драка со стрельбой произошла в Красногорске Московской области. В реанимацию с огнестрельными ранениями попали трое мужчин.
«По данным следствия, между двумя группами мужчин, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, произошел конфликт, возникший накануне на фоне личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из мужчин взял ружье и произвел несколько выстрелов в оппонентов, после чего на своем автомобиле скрылся с места преступления», — сообщили в региональном СК.
Стрелявшего ищут. Остальные участники конфликта доставлены отдел.
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