Возрастное ограничение 18+
В Севастополе во время тревоги детей не пустили в убежище ДК
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Севастополе во время тревоги детей не пустили в убежище Дворца культуры рыбаков.
Всех посетителей вместе с детьми выгнали на улицу. Губернатор Развожаев назвал это «запредельным идиотизмом».
«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Ранее Baza опубликовала видео, на котором около двух десятков человек стоят у входа в здание ДК, на фоне звучит сирена. Автор ролика спросила у мужчины, который представился сотрудником пожарной безопасности, почему их не пустили в убежище. На что мужчина ответил: «У вас в своих домах есть укрытие». По его словам, он позвонил главному инженеру и тот якобы сказал, что убежище «только для сотрудников».
Добавим, что местные жители жалуются властям на то, что в некоторых районах «тихо или вообще не было слышно звук воздушной тревоги». Развожаев заявил, что идет работа «над ликвидацией проблемных мест уличного оповещения» и предложил жителям подписаться на «звуковые уведомления» в его телеграм-канале.
«Если вы не услышали звук сирены вчера вечером, то подпишитесь, пожалуйста, на уведомления моего канала в тг — тогда вы будете получать звуковые уведомления и не пропустите сигнал тревоги, особенно в ночное время», — написал Развожаев.
Сегодня в его канале было объявлено о воздушной тревоге в 10.37, через десять минут он объявил отбой воздушной тревоги.
Всех посетителей вместе с детьми выгнали на улицу. Губернатор Развожаев назвал это «запредельным идиотизмом».
«Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Ранее Baza опубликовала видео, на котором около двух десятков человек стоят у входа в здание ДК, на фоне звучит сирена. Автор ролика спросила у мужчины, который представился сотрудником пожарной безопасности, почему их не пустили в убежище. На что мужчина ответил: «У вас в своих домах есть укрытие». По его словам, он позвонил главному инженеру и тот якобы сказал, что убежище «только для сотрудников».
Добавим, что местные жители жалуются властям на то, что в некоторых районах «тихо или вообще не было слышно звук воздушной тревоги». Развожаев заявил, что идет работа «над ликвидацией проблемных мест уличного оповещения» и предложил жителям подписаться на «звуковые уведомления» в его телеграм-канале.
«Если вы не услышали звук сирены вчера вечером, то подпишитесь, пожалуйста, на уведомления моего канала в тг — тогда вы будете получать звуковые уведомления и не пропустите сигнал тревоги, особенно в ночное время», — написал Развожаев.
Сегодня в его канале было объявлено о воздушной тревоге в 10.37, через десять минут он объявил отбой воздушной тревоги.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Отца пятилетней девочки обвинили в особо тяжком преступлении на основании видео, снятого её подругой
20 сентября 2023
20 сентября 2023
В екатеринбургском детсаду не заметили пропажу двухлетнего малыша
26 сентября 2023
26 сентября 2023
В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей
17 сентября 2023
17 сентября 2023
В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга заметили мужчину с ружьем
24 сентября 2023
24 сентября 2023