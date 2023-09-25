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Путин подписал указы о повышении зарплат главе СКР и генпрокурору РФ
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Путин подписал указы об увеличении денежного вознаграждения главе СК РФ и генпрокурору РФ.
«Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение Генерального прокурора Российской Федерации. <...> Увеличить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного Комитета Российской Федерации», — говорится в документах, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов.
«Увеличить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение Генерального прокурора Российской Федерации. <...> Увеличить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза денежное вознаграждение Председателя Следственного Комитета Российской Федерации», — говорится в документах, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов.
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