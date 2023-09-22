Генсекретарь ООН Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что «единственный способ устранить ядерную угрозу – это ликвидировать ядерное оружие».Об этом говорится в его заявлении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.Гутерреш заявил, что геополитическая ситуация в мире увеличила ядерную угрозу «до уровня холодной войны». «С трудом достигнутый за многие десятилетия прогресс в предотвращении применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет», — заявил генеральный секретарь в послании, опубликованном на сайте ООН.Государства должны взять на себя обязательства «никогда не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», «обеспечить мораторий на все ядерные испытания», говорится в заявлении. Гутерреш призвал страны мира использовать «инструменты диалога, дипломатии и переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец ядерной угрозе».Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается ежегодно 26 сентября. Этот день был учрежден десять лет назад, в декабре 2013 года.