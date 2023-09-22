Возрастное ограничение 18+
Генсекретарь ООН Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что «единственный способ устранить ядерную угрозу – это ликвидировать ядерное оружие».
Об этом говорится в его заявлении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Гутерреш заявил, что геополитическая ситуация в мире увеличила ядерную угрозу «до уровня холодной войны». «С трудом достигнутый за многие десятилетия прогресс в предотвращении применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет», — заявил генеральный секретарь в послании, опубликованном на сайте ООН.
Государства должны взять на себя обязательства «никогда не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», «обеспечить мораторий на все ядерные испытания», говорится в заявлении. Гутерреш призвал страны мира использовать «инструменты диалога, дипломатии и переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец ядерной угрозе».
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается ежегодно 26 сентября. Этот день был учрежден десять лет назад, в декабре 2013 года.
Об этом говорится в его заявлении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Гутерреш заявил, что геополитическая ситуация в мире увеличила ядерную угрозу «до уровня холодной войны». «С трудом достигнутый за многие десятилетия прогресс в предотвращении применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет», — заявил генеральный секретарь в послании, опубликованном на сайте ООН.
Государства должны взять на себя обязательства «никогда не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», «обеспечить мораторий на все ядерные испытания», говорится в заявлении. Гутерреш призвал страны мира использовать «инструменты диалога, дипломатии и переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец ядерной угрозе».
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается ежегодно 26 сентября. Этот день был учрежден десять лет назад, в декабре 2013 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга заметили мужчину с ружьем
24 сентября 2023
24 сентября 2023
Только 15% свердловчан боятся увольнения
25 сентября 2023
25 сентября 2023