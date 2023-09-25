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В Томской области убили сельского фельдшера, которая приехала на вызов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Томской области в лесном массиве у села Иштан обнаружили тело сельского фельдшера. Подозреваемый в убийстве задержан.
По данным прокуратуры, накануне медик приехала на вызов к местному жителю. У него в гостях был еще один мужчина.
«После оказания медицинской помощи между медиком и гостем пациента возник конфликт, в ходе которого последний несколько раз ударил головой женщины об стену надворной постройки и ушел спать. Утром мужчины спрятали тело в лесном массиве», — сообщили в прокуратуре.
В местном СК заявили, что задержан подозреваемый, он уже дал признательные показания. «Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры», — добавили в СК. Причина ссоры не уточняется.
Погибшей было 59 лет.
По данным прокуратуры, накануне медик приехала на вызов к местному жителю. У него в гостях был еще один мужчина.
«После оказания медицинской помощи между медиком и гостем пациента возник конфликт, в ходе которого последний несколько раз ударил головой женщины об стену надворной постройки и ушел спать. Утром мужчины спрятали тело в лесном массиве», — сообщили в прокуратуре.
В местном СК заявили, что задержан подозреваемый, он уже дал признательные показания. «Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры», — добавили в СК. Причина ссоры не уточняется.
Погибшей было 59 лет.
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