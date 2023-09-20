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Власти Таганрога прокомментировали «громкий хлопок» в городе
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Таганрога объяснили «громкий хлопок» в городе. В администрации со ссылкой на военных заявили, что «это учения».
«Стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10.25, которые слышали жители города. По информации военных — это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие», — заявил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
На прошлой неделе в местных СМИ также сообщалось о «громких звуках» и следах в небе.
«Стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10.25, которые слышали жители города. По информации военных — это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие», — заявил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
На прошлой неделе в местных СМИ также сообщалось о «громких звуках» и следах в небе.
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