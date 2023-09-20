Возрастное ограничение 18+

Власти Таганрога прокомментировали «громкий хлопок» в городе

13.15 Вторник, 26 сентября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Таганрога объяснили «громкий хлопок» в городе. В администрации со ссылкой на военных заявили, что «это учения».

«Стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10.25, которые слышали жители города. По информации военных — это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие», — заявил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

На прошлой неделе в местных СМИ также сообщалось о «громких звуках» и следах в небе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Сысерти общественность взволновали планы по строительству мусорного полигона
20 сентября 2023
Мэрия Екатеринбурга обещает закупить 95 новых автобусов
19 сентября 2023
Стали известны подробности об упавшей на рельсы екатеринбургского метро женщине
18 сентября 2023
Три человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
18 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION — о лучших российских фильмах, авторском кино и фестивале в Екатеринбурге
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:24 В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию от COVID-19
14:52 Свердловский приют для собак Big Dog объявил акцию «Книга добра»
14:26 Водители автобусов №070 в Екатеринбурге за пару часов 10 раз нарушили ПДД
14:23 В екатеринбургском детсаду не заметили пропажу двухлетнего малыша
13:57 Разработка ученых Пермского политеха обеспечит эффективное электропитание для робота по диагностике трубопроводов
13:57 В Свердловской области на 600 километров промаркировали Большую уральскую тропу
13:54 В реестр недвижимости внесены сведения о границах более 99 процентов населенных пунктов Прикамья
13:25 В Асбесте столкнулись два грузовика и легковой автомобиль
12:50 В Екатеринбурге две школы и шесть детсадов закрыли на карантин
12:21 В Екатеринбурге состоится спецпоказ фильма «Черное и белое торпедовца Стрельцова»
11:55 Более 39 тысяч случаев ОРВИ выявили в Свердловской области за неделю
11:22 Площадь лесных пожаров увеличилась в Свердловской области
11:01 Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел мастер-класс для юных спортсменов Прикамья
10:50 В Ирбите парень прокатился на багажнике автомобиля и попал в больницу
10:24 Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
10:10 Судебные приставы Пермского края взыскали с черного лесоруба причиненный ущерб
09:53 Единый электронный дневник сломался в екатеринбургских школах
09:21 С Васильева, погубившего в ДТП в Екатеринбурге двух человек, сняли обвинение в угоне
21:21 Пешеход в Екатеринбурге серьёзно пострадал из-за пьяного водителя
20:57 «Втроём» Свердловской киностудии снимается в Перми
20:10 В Нижней Салде одним Почётным гражданином стало меньше
19:16 В Свердловской области видели болид
18:39 Юбилей Гайдая отметят в Екатеринбурге во время «КиноПробы»
17:50 В Екатеринбурге 3 октября включат сирены
17:25 Свердловским аграриям после их отказа от вспахивания полей снизили стоимость дизеля
Все новости
15:22 Генсекретарь ООН Гутерреш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие
14:19 Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 22%
13:53 В Томской области убили сельского фельдшера, которая приехала на вызов
13:15 Власти Таганрога прокомментировали «громкий хлопок» в городе
12:42 В Ереване на акциях протеста задержаны 56 человек
12:30 Исследование: более 35% льготников в РФ не получили положенные им бесплатные лекарства
11:23 СМИ: в результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали более 280 человек
11:01 МЧС: в Уфе загорелось здание хлебокомбината
17:36 В Уфе полицейский, обвиняемый в истязании жены и детей, получил 3 года и 8 месяцев колонии
16:24 В Колпино мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, пострадавший в больнице
14:26 В Финляндии студенты в нескольких городах проводят акции протеста против сокращения пособий
12:45 В Новосибирской области через сайт объявлений продавали ребенка
11:54 Рейс «Иркутск-Пхукет» задерживается на трое суток из-за неисправности гидравлики
11:00 СК: житель Омской области застрелил двух сыновей, брата жены и покончил с собой
10:39 В Ереване на утренней акции протеста задержали более 50 человек
10:04 В США сценаристы и голливудские студии пришли к соглашению на фоне масштабной забастовки
18:53 В Шебекино хозяин дома устроил взрыв, пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов
18:21 Исследование: каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии
17:14 Опрос: в России за последний месяц заметно выросли цены на мясо, птицу и бензин
15:51 Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Перми
14:41 Пенсионерам в РФ хотят помочь продуктами с истекающим сроком годности
13:28 В столице Индонезии демонстранты подожгли здание мэрии
13:09 ФНС объявила о запуске сервиса подбора имени ребенку
11:57 Суд заключил под стражу бывшего мэра Ижевска
10:59 Протестующие в Ереване блокируют улицы, задержан лидер оппозиции
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK