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В Ереване на акциях протеста задержаны 56 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ереване на новых акциях протеста, которые начались утром во вторник, задержаны уже 56 человек.
Задержанных доставили в участки, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.
Демонстранты утром во вторник вновь вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Сегодня, по сообщениям СМИ, суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна. По словам адвоката, его обвиняют «в подготовке к узурпации власти». Ранее по этому делу были задержаны еще семь человек.
Задержанных доставили в участки, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.
Демонстранты утром во вторник вновь вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Сегодня, по сообщениям СМИ, суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна. По словам адвоката, его обвиняют «в подготовке к узурпации власти». Ранее по этому делу были задержаны еще семь человек.
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