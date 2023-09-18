В Ереване на акциях протеста задержаны 56 человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ереване на новых акциях протеста, которые начались утром во вторник, задержаны уже 56 человек.Задержанных доставили в участки, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.Демонстранты утром во вторник вновь вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Сегодня, по сообщениям СМИ, суд в Армении арестовал бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна. По словам адвоката, его обвиняют «в подготовке к узурпации власти». Ранее по этому делу были задержаны еще семь человек.