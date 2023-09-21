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Исследование: более 35% льготников в РФ не получили положенные им бесплатные лекарства
Фото: Вечерние Ведомости
Всероссийский союз пациентов провел исследование о доступности лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Так, 35,8% льготников заявили, что в этом году не получили положенные им бесплатные лекарства «по независящим от них причинам», пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. В 2022 году таких респондентов было 39%, в 2021 году — лишь 19%.
42,5% опрошенных заявили, что в этом году столкнулись с отсутствием льготных препаратов в аптеках (в 2022 году таких было 56,2%, в 2021 —26,5%).
Более половины льготников (53%) в этом году из-за трудностей с получением рецепта были вынуждены покупать препараты, положенные им бесплатно.
Между тем, в Росздравнадзоре заявили, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в последнее время на отсутствие бесплатных лекарств не жаловались. «В последнее время жалобы от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение бесплатными лекарственными препаратами в Росздравнадзор не поступали», — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что Всероссийский союз пациентов в рамках исследования опросил 1014 пациентов из 78 регионов, в том числе — 226 человек, которые в последние два года перенесли инфаркт миокарда. Также было проведено 20 экспертных интервью с кардиологами.
Так, 35,8% льготников заявили, что в этом году не получили положенные им бесплатные лекарства «по независящим от них причинам», пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. В 2022 году таких респондентов было 39%, в 2021 году — лишь 19%.
42,5% опрошенных заявили, что в этом году столкнулись с отсутствием льготных препаратов в аптеках (в 2022 году таких было 56,2%, в 2021 —26,5%).
Более половины льготников (53%) в этом году из-за трудностей с получением рецепта были вынуждены покупать препараты, положенные им бесплатно.
Между тем, в Росздравнадзоре заявили, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в последнее время на отсутствие бесплатных лекарств не жаловались. «В последнее время жалобы от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение бесплатными лекарственными препаратами в Росздравнадзор не поступали», — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что Всероссийский союз пациентов в рамках исследования опросил 1014 пациентов из 78 регионов, в том числе — 226 человек, которые в последние два года перенесли инфаркт миокарда. Также было проведено 20 экспертных интервью с кардиологами.
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