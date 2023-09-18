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СМИ: в результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали более 280 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В результате взрыва бензовоза на АЗС вблизи Степанакерта пострадали более 280 человек.
Десятки пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Sputnik Армения и «Арменпресс» со ссылкой на Минздрав НК. По информации СМИ, семь человек погибли. Есть сообщения о том, что 13 неопознанных тел находятся в бюро судмедэкспертизы.
Из Еревана в Степанакерт на вертолете вылетела группа врачей для оказания помощи на месте. В Степанакерте готовят пациентов к перевозке, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав Армении.
Взрыв произошел рядом с автотрассой Степанакерт-Аскеран, на АЗС взорвался бензовоз с топливом. Ранее местные власти сообщили, что на АЗС в момент взрыва находились «сотни людей».
Десятки пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Sputnik Армения и «Арменпресс» со ссылкой на Минздрав НК. По информации СМИ, семь человек погибли. Есть сообщения о том, что 13 неопознанных тел находятся в бюро судмедэкспертизы.
Из Еревана в Степанакерт на вертолете вылетела группа врачей для оказания помощи на месте. В Степанакерте готовят пациентов к перевозке, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав Армении.
Взрыв произошел рядом с автотрассой Степанакерт-Аскеран, на АЗС взорвался бензовоз с топливом. Ранее местные власти сообщили, что на АЗС в момент взрыва находились «сотни людей».
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