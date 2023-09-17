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В Колпино мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, пострадавший в больнице
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Колпино мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина подбегает к сотруднику, стоящему у служебной машины, и несколько раз ударяет в область спины (по данным СК, у нападавшего в руке был нож).
«По версии следствия, 25 сентября 2023 года около остановки общественного транспорта в городе Колпино подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанес несколько ударов ножом», — сообщили в региональном СУ СК.
Потерпевший сотрудник госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
В отношении 35-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Его мотивы пока неизвестны.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина подбегает к сотруднику, стоящему у служебной машины, и несколько раз ударяет в область спины (по данным СК, у нападавшего в руке был нож).
«По версии следствия, 25 сентября 2023 года около остановки общественного транспорта в городе Колпино подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанес несколько ударов ножом», — сообщили в региональном СУ СК.
Потерпевший сотрудник госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
В отношении 35-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Его мотивы пока неизвестны.
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