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В Финляндии студенты в нескольких городах проводят акции протеста против сокращения пособий
Студенты в нескольких городах Финляндии в понедельник проводят акции протеста против планов правительства сократить пособия и выплаты.
По данным издания Yle, власти намерены заморозить индексацию стипендий, что приведет к снижению выплат. Кроме того, правительство запланировало сокращение пособий на жилье и повышение платы за обучение, пишет издание.
Акции протеста начались на прошлой неделе. В понедельник в 8 часов утра около сотни студентов заняли кампусы вуза в Оулу, в 9 утра демонстрации продолжились в университетах Йоэнсуу, Лаппеенранта и Тампере.
В полдень акции протеста стартуют в вузах Ювяскюля, пишет издание.
В студенческих организациях говорят, что планы по сокращению финансирования студентов «стали последней каплей», и акция протеста, по их словам, – «единственный способ изменить ситуацию»
По данным издания Yle, власти намерены заморозить индексацию стипендий, что приведет к снижению выплат. Кроме того, правительство запланировало сокращение пособий на жилье и повышение платы за обучение, пишет издание.
Акции протеста начались на прошлой неделе. В понедельник в 8 часов утра около сотни студентов заняли кампусы вуза в Оулу, в 9 утра демонстрации продолжились в университетах Йоэнсуу, Лаппеенранта и Тампере.
В полдень акции протеста стартуют в вузах Ювяскюля, пишет издание.
В студенческих организациях говорят, что планы по сокращению финансирования студентов «стали последней каплей», и акция протеста, по их словам, – «единственный способ изменить ситуацию»
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