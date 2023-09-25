В Финляндии студенты в нескольких городах проводят акции протеста против сокращения пособий

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Студенты в нескольких городах Финляндии в понедельник проводят акции протеста против планов правительства сократить пособия и выплаты.По данным издания Yle, власти намерены заморозить индексацию стипендий, что приведет к снижению выплат. Кроме того, правительство запланировало сокращение пособий на жилье и повышение платы за обучение, пишет издание.Акции протеста начались на прошлой неделе. В понедельник в 8 часов утра около сотни студентов заняли кампусы вуза в Оулу, в 9 утра демонстрации продолжились в университетах Йоэнсуу, Лаппеенранта и Тампере.В полдень акции протеста стартуют в вузах Ювяскюля, пишет издание.В студенческих организациях говорят, что планы по сокращению финансирования студентов «стали последней каплей», и акция протеста, по их словам, – «единственный способ изменить ситуацию»