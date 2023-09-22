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Рейс «Иркутск-Пхукет» задерживается на трое суток из-за неисправности гидравлики
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Международный рейс «Иркутск-Пхукет» задерживается на трое суток из-за технической неисправности.
Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь еще утром 24 сентября, на данный момент время вылета перенесли на 12 часов 27 сентября. На рейс зарегистрировали 434 пассажира.
В авиакомпании заявили, что при подготовке самолета была обнаружена неисправность. «24 сентября при подготовке ВС к вылету рейса EO-3523 Иркутск - Пхукет была выявлена неисправность гидравлической системы. В настоящее время инженерно-технический персонал занимается работами по устранению технической неисправности для обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Пассажирам, решившим отказаться от тура, «будет выплачена полная стоимость тур-пакета», заявили в авиакомпании. Пассажирам, которые все же решать лететь, «будет возмещена компенсация за сокращенное время пребывания на Пхукете». По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на данный момент пассажиры размещены в гостиницах.
Еще один рейс, но уже по маршруту «Пхукет-Красноярск», также задерживается, вылет перенесли с 24 на 27 сентября. Пассажирам этого рейса «пребывание на Пхукете со стороны туроператора будет пролонгировано без доплат на три дня», сообщает авиакомпания.
Кроме того, по информации прокуратуры, в аэропорту Иркутска задерживается вылет еще одного чартерного рейса — ZF-4075 авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту «Иркутск-Пхукет». Причина — замена экипажа. По данным к этому часу, задержка составит шесть часов. На рейс зарегистрированы 336 пассажиров.
Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь еще утром 24 сентября, на данный момент время вылета перенесли на 12 часов 27 сентября. На рейс зарегистрировали 434 пассажира.
В авиакомпании заявили, что при подготовке самолета была обнаружена неисправность. «24 сентября при подготовке ВС к вылету рейса EO-3523 Иркутск - Пхукет была выявлена неисправность гидравлической системы. В настоящее время инженерно-технический персонал занимается работами по устранению технической неисправности для обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Пассажирам, решившим отказаться от тура, «будет выплачена полная стоимость тур-пакета», заявили в авиакомпании. Пассажирам, которые все же решать лететь, «будет возмещена компенсация за сокращенное время пребывания на Пхукете». По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на данный момент пассажиры размещены в гостиницах.
Еще один рейс, но уже по маршруту «Пхукет-Красноярск», также задерживается, вылет перенесли с 24 на 27 сентября. Пассажирам этого рейса «пребывание на Пхукете со стороны туроператора будет пролонгировано без доплат на три дня», сообщает авиакомпания.
Кроме того, по информации прокуратуры, в аэропорту Иркутска задерживается вылет еще одного чартерного рейса — ZF-4075 авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту «Иркутск-Пхукет». Причина — замена экипажа. По данным к этому часу, задержка составит шесть часов. На рейс зарегистрированы 336 пассажиров.
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