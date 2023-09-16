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В Ереване на утренней акции протеста задержали более 50 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Утром в понедельник в Ереване возобновились массовые акции протеста, ранее к этому призывали представители оппозиции.
Люди выходят на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По данным местной полиции, задержаны 53 человека.
Многих задержали в центре города еще до начала протестной акции. Оперативные группы аппарата омбудсмена Армении работают с задержанными, «изучаются основания приводов», работают горячие линии, пишет Sputnik Армения.
Добавим, что ранее был задержан Левон Кочарян, сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Адвокат утверждает, что его подзащитного «жестоко избили» сотрудники спецназа, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, пишут местные СМИ. Сообщается, что сегодня суд в Ереване арестовал Левона Кочаряна на месяц.
Люди выходят на улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По данным местной полиции, задержаны 53 человека.
Многих задержали в центре города еще до начала протестной акции. Оперативные группы аппарата омбудсмена Армении работают с задержанными, «изучаются основания приводов», работают горячие линии, пишет Sputnik Армения.
Добавим, что ранее был задержан Левон Кочарян, сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Адвокат утверждает, что его подзащитного «жестоко избили» сотрудники спецназа, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой, пишут местные СМИ. Сообщается, что сегодня суд в Ереване арестовал Левона Кочаряна на месяц.
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