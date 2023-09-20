Возрастное ограничение 18+
Опрос: в России за последний месяц заметно выросли цены на мясо, птицу и бензин
Фото: Вечерние Ведомости
ФОМ провел опрос среди россиян о ценах на продукты питания и непродовольственные товары.
Респондентам задали вопрос: «По Вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?».
В категории продуктов питания 44% опрошенных отметили рост цен на мясо и птицу.
На втором месте — рыба и морепродукты (29% опрошенных).
На третьем — сахар, молоко и молочная продукция (26%).
Только 8% отметили подорожание алкогольной продукции.
В категории непродовольственных товаров 41% россиян отметил заметный рост цен на бензин.
31% опрошенных заметили подорожание лекарств и медикаментов. О росте цен на одежду и обувь высказались 23%.
Пятая часть (21%) отмечают заметный рост цен на ЖКХ.
Респондентам задали вопрос: «По Вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?».
В категории продуктов питания 44% опрошенных отметили рост цен на мясо и птицу.
На втором месте — рыба и морепродукты (29% опрошенных).
На третьем — сахар, молоко и молочная продукция (26%).
Только 8% отметили подорожание алкогольной продукции.
В категории непродовольственных товаров 41% россиян отметил заметный рост цен на бензин.
31% опрошенных заметили подорожание лекарств и медикаментов. О росте цен на одежду и обувь высказались 23%.
Пятая часть (21%) отмечают заметный рост цен на ЖКХ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ускорилась годовая инфляция
20 сентября 2023
20 сентября 2023
Фестиваль документального кино пройдет в Екатеринбурге
18 сентября 2023
18 сентября 2023
В Свердловской области потушили все лесные пожары
21 сентября 2023
21 сентября 2023