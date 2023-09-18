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Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Перми
Фото: Уральская транспортная прокуратура
При посадке в аэропорту в Перми самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы посадочной полосы.
«Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщает телеграм-канал международного аэропорта «Пермь».
Пострадавших нет. В аэропорту уточнили, что самолет «не получил видимых повреждений», в ближайшее время он будет отбуксирован на стоянку.
AnadoluJet – турецкий лоукостер, подконтрольный Turkish Airlines. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, самолет следовал по маршруту Анталья — Пермь, он выкатился за пределы полосы на 50 метров. На борту находилось 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, и семь членов экипажа. «В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности полетов», — сообщает прокуратура.
«На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — говорится в сообщении аэропорта.
Обновлено. В аэропорту сообщили, что аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15:50 по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме.
«Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщает телеграм-канал международного аэропорта «Пермь».
Пострадавших нет. В аэропорту уточнили, что самолет «не получил видимых повреждений», в ближайшее время он будет отбуксирован на стоянку.
AnadoluJet – турецкий лоукостер, подконтрольный Turkish Airlines. Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, самолет следовал по маршруту Анталья — Пермь, он выкатился за пределы полосы на 50 метров. На борту находилось 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, и семь членов экипажа. «В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности полетов», — сообщает прокуратура.
«На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», — говорится в сообщении аэропорта.
Обновлено. В аэропорту сообщили, что аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15:50 по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме.
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