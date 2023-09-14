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Пенсионерам в РФ хотят помочь продуктами с истекающим сроком годности
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Финуниверситете при правительстве РФ предложили «альтернативные» методы поддержки пенсионеров.
Так, например, предлагается организовать «социальные» полки с продуктами, у которых истекает срок годности, пишет РБК со ссылкой на научную статью экспертов университета.
Эксперты отмечают, что ежегодно в России утилизируют около 18 млн т продуктов, при этом раздать удается не более 1,5%. На специальных полках предлагается выкладывать продукты с истекающим сроком годности и продавать их со скидками либо отдавать пенсионерам бесплатно.
В качестве других мер поддержки предлагаются социальные ярмарки, «электронные социальные карты», «социальные электронные сертификаты» (аналог продуктовых карточек), бесплатная доставка товаров с маркетплейсов и др.
В статье отмечается, что в структуре расходов пожилых россиян основные траты — приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости и оплата ЖКХ.
Так, например, предлагается организовать «социальные» полки с продуктами, у которых истекает срок годности, пишет РБК со ссылкой на научную статью экспертов университета.
Эксперты отмечают, что ежегодно в России утилизируют около 18 млн т продуктов, при этом раздать удается не более 1,5%. На специальных полках предлагается выкладывать продукты с истекающим сроком годности и продавать их со скидками либо отдавать пенсионерам бесплатно.
В качестве других мер поддержки предлагаются социальные ярмарки, «электронные социальные карты», «социальные электронные сертификаты» (аналог продуктовых карточек), бесплатная доставка товаров с маркетплейсов и др.
В статье отмечается, что в структуре расходов пожилых россиян основные траты — приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости и оплата ЖКХ.
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