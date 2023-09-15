Принц Саудовской Аравии: «Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News рассказал о своем отношении к ситуации, при которой Иран получит ядерное оружие. Он уверен, что в этом случае ядерное оружие будет необходимо и саудитам.По словам принца, ядерное оружие нужно для уравновешивания сил. При этом он считает, что любая страна, которая использует его против другой страны, будет фактически воевать со всем миром.«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», – уверен Мухаммед бен Салман.Принц добавил, что получение какой-либо страной ядерного оружия означает желание его использовать. «Это плохой шаг», – говорит принц журналисту.