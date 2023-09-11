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МЧС: в Балашихе при повторном обрушении дома погибли двое спасателей

15.32 Среда, 20 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Балашихе при повторном обрушении дома погибли двое спасателей. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Повторное обрушение перекрытий жилого дома произошло на месте проведения аварийно-спасательных работ. По данным МЧС, из-под завалов извлечены четыре спасателя, их осматривают врачи.

Ранее в МЧС сообщили о трех погибших.

Всего к работам привлечено 200 человек и 60 единиц техники, в том числе мобильный диагностический комплекс «Струна». «Он позволяет проводить мониторинг состояния зданий и оценку степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения», — сообщили в МЧС.

Взрыв газа в жилом доме произошел в среду утром.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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