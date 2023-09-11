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МЧС: число погибших при взрыве в Балашихе увеличилось до трех
Фото: МЧС России
В МЧС сообщили, что число погибших при взрыве в жилом доме в Балашихе увеличилось до трех.
«На данный момент число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте», — сообщили в МЧС РФ.
По предварительной информации ведомства, два человека по-прежнему остаются под завалами. Губернатор Воробьев сообщил ранее, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка. Спасатели объявляют пять минут тишины, чтобы найти пострадавших.
Ранее сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже, ее передали медикам.
Обновлено. СМИ с места ЧП сообщают, что в эти минуты обрушились части конструкций дома, могли пострадать спасатели.
«На данный момент число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте», — сообщили в МЧС РФ.
По предварительной информации ведомства, два человека по-прежнему остаются под завалами. Губернатор Воробьев сообщил ранее, что под завалами слышны голоса женщины и ребенка. Спасатели объявляют пять минут тишины, чтобы найти пострадавших.
Ранее сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже, ее передали медикам.
Обновлено. СМИ с места ЧП сообщают, что в эти минуты обрушились части конструкций дома, могли пострадать спасатели.
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