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МЧС: в Балашихе из-за взрыва в жилом доме погибли два человека, еще двое под завалами
Фото: МЧС России
В МЧС уточнили информацию о погибших и пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе.
«По уточненной информации, в результате происшествия: 2 человека пострадали, они госпитализированы; 2 погибли; 2 находятся под завалами», — сообщили в МЧС РФ.
Губернатор региона уточнил, что один из пострадавших скончался по пути в больницу. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах», — сообщил Воробьев с места ЧП.
Из жилого дома эвакуировано 170 человек. Пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС России. На месте работают три пункта временного размещения, более 160 человек и 40 единиц техники.
Ранее губернатор Московской области сообщил, что на месте взрыва работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф. «Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК "Балашиха" – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь», — написал Воробьев в телеграм-канале.
В СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
По данным ведомства, предположительно, газ взорвался в квартире на четвертом этаже.
Взрыв произошел утром в среду.
«По уточненной информации, в результате происшествия: 2 человека пострадали, они госпитализированы; 2 погибли; 2 находятся под завалами», — сообщили в МЧС РФ.
Губернатор региона уточнил, что один из пострадавших скончался по пути в больницу. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах», — сообщил Воробьев с места ЧП.
Из жилого дома эвакуировано 170 человек. Пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС России. На месте работают три пункта временного размещения, более 160 человек и 40 единиц техники.
Ранее губернатор Московской области сообщил, что на месте взрыва работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф. «Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК "Балашиха" – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь», — написал Воробьев в телеграм-канале.
В СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
По данным ведомства, предположительно, газ взорвался в квартире на четвертом этаже.
Взрыв произошел утром в среду.
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