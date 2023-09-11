Возрастное ограничение 18+
В МЧС подтвердили взрыв газа в подмосковной Балашихе
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В МЧС по Московской области подтвердили, что в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа.
«20.09.2023 в 08.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газа в квартире в городском округе Балашиха, ул. Октябрьская, д.10. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Есть пострадавший, добавили в ведомстве. О его состоянии не сообщается.
На месте работают восемь единиц техники, 26 человек.
Губернатор Московской области Воробьев позже уточнил, что взрыв газа произошел на четвертом этаже жилого дома, повреждено не менее десяти квартир.
«Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — говорится в телеграм-канале Воробьева.
«20.09.2023 в 08.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газа в квартире в городском округе Балашиха, ул. Октябрьская, д.10. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Есть пострадавший, добавили в ведомстве. О его состоянии не сообщается.
На месте работают восемь единиц техники, 26 человек.
Губернатор Московской области Воробьев позже уточнил, что взрыв газа произошел на четвертом этаже жилого дома, повреждено не менее десяти квартир.
«Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — говорится в телеграм-канале Воробьева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
От взрыва газа в Ревде погиб домашний кот
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Скончался екатеринбуржец, пострадавший при взрыве газа в многоэтажке
11 сентября 2023
11 сентября 2023
В БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге произошел пожар
18 сентября 2023
18 сентября 2023
В школе на Вторчермете в Екатеринбурге произошел пожар
14 сентября 2023
14 сентября 2023