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В МЧС подтвердили взрыв газа в подмосковной Балашихе

11.10 Среда, 20 сентября 2023
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В МЧС по Московской области подтвердили, что в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа.

«20.09.2023 в 08.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газа в квартире в городском округе Балашиха, ул. Октябрьская, д.10. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Есть пострадавший, добавили в ведомстве. О его состоянии не сообщается.

На месте работают восемь единиц техники, 26 человек.

Губернатор Московской области Воробьев позже уточнил, что взрыв газа произошел на четвертом этаже жилого дома, повреждено не менее десяти квартир.

«Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — говорится в телеграм-канале Воробьева.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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