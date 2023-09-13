Возрастное ограничение 18+
Захарова: РФ призывает стороны в Карабахе прекратить военные действия
Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Захарова прокомментировала эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.
По ее словам, российская сторона «глубоко встревожена эскалацией ситуации» и призывает вернуться на путь дипломатического урегулирования.
«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, «все шаги для мирного решения карабахской проблемы» прописаны в комплексе Трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. МИД РФ исходит из того, что «безопасность российских миротворцев будет обеспечена всеми сторонами».
Ранее в Минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. В официальном заявлении говорится о применении высокоточного оружия с целью вывести из строя позиции, боевые средства и военные объекты ВС Армении.
Между тем, в Минобороны Армении заявили, что у них нет вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха. «Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится на сайте ведомства. Ранее там сообщили, что «по состоянию на 14:00 ситуация на границах РА сравнительно стабильная».
По ее словам, российская сторона «глубоко встревожена эскалацией ситуации» и призывает вернуться на путь дипломатического урегулирования.
«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», — заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, «все шаги для мирного решения карабахской проблемы» прописаны в комплексе Трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. МИД РФ исходит из того, что «безопасность российских миротворцев будет обеспечена всеми сторонами».
Ранее в Минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. В официальном заявлении говорится о применении высокоточного оружия с целью вывести из строя позиции, боевые средства и военные объекты ВС Армении.
Между тем, в Минобороны Армении заявили, что у них нет вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха. «Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», — говорится на сайте ведомства. Ранее там сообщили, что «по состоянию на 14:00 ситуация на границах РА сравнительно стабильная».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Международные соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Екатеринбурге
13 сентября 2023
13 сентября 2023
На поддержку садоводов Екатеринбурга выделили 6 млн рублей
13 сентября 2023
13 сентября 2023
В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка
10 сентября 2023
10 сентября 2023