Минобороны Армении: Азербайджан применил артиллерию и минометы на границе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В министерстве обороны Армении заявили, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной. В ведомстве утверждают, что азербайджанская сторона с утра применила беспилотники, артиллерию и минометы.
«Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 08.00 (07.00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа», — заявили в пресс-службе ведомства (цитата по РИА Новости).
На официальном сайте минобороны Армении информации об инциденте нет.
Боевые действия на границе возобновились в ночь на вторник 13 сентября. Позже в МИД РФ призвали к урегулированию обстановки. Стороны договорились о прекращении огня. Армения накануне также запросила помощи ОДКБ.
«Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 08.00 (07.00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа», — заявили в пресс-службе ведомства (цитата по РИА Новости).
На официальном сайте минобороны Армении информации об инциденте нет.
Боевые действия на границе возобновились в ночь на вторник 13 сентября. Позже в МИД РФ призвали к урегулированию обстановки. Стороны договорились о прекращении огня. Армения накануне также запросила помощи ОДКБ.
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