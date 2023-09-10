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ФТС: доля Китая в российском импорте автомобилей составила 92%
Фото: Вечерние Ведомости
В российском импорте автомобилей импорт из Китая занимает 92% по итогам за восемь месяцев.
Такие данные привел врио главы ФТС России Руслан Давыдов, пишут РИА Новости. По словам Давыдова, эта ситуация была предсказуемой, «потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл».
Добавим, ранее в китайской таможне отчитались о том, что в июле этого года в Россию поставили легковые автомобили на 1,06 миллиарда долларов, в июне — на 1,03 миллиарда. Это рекордные суммы за всю историю поставок.
РФ для Китая является главным направлением экспорта машин (доля составляет 16,8%). На втором месте — Великобритания (7,7%), на третьем — Испания (5,2%).
Такие данные привел врио главы ФТС России Руслан Давыдов, пишут РИА Новости. По словам Давыдова, эта ситуация была предсказуемой, «потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл».
Добавим, ранее в китайской таможне отчитались о том, что в июле этого года в Россию поставили легковые автомобили на 1,06 миллиарда долларов, в июне — на 1,03 миллиарда. Это рекордные суммы за всю историю поставок.
РФ для Китая является главным направлением экспорта машин (доля составляет 16,8%). На втором месте — Великобритания (7,7%), на третьем — Испания (5,2%).
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