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Посольство: Франция не планирует вводить запрет на въезд машин с российскими номерами
Фото: Вечерние Ведомости
Франция не планирует вводить запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
Об этом заявили в посольстве Франции в РФ, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — сообщили во французском диппредставительстве, пишет издание.
Напомним, ранее после соответствующих разъяснений Еврокомиссии запреты на ввоз автомобилей с российскими номерами ввели Финляндия, Польша, Германия, Эстония, Латвия и Литва. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на личных машинах в эти страны.
Эксперты отмечают, что во Францию идет «довольно существенный поток россиян».
Об этом заявили в посольстве Франции в РФ, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — сообщили во французском диппредставительстве, пишет издание.
Напомним, ранее после соответствующих разъяснений Еврокомиссии запреты на ввоз автомобилей с российскими номерами ввели Финляндия, Польша, Германия, Эстония, Латвия и Литва. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на личных машинах в эти страны.
Эксперты отмечают, что во Францию идет «довольно существенный поток россиян».
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