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В Италии проходит национальная забастовка общественного транспорта
Фото: Вечерние Ведомости
В Италии профсоюзы проводят национальную забастовку общественного транспорта.
В понедельник в Риме из-за забастовки сотрудников не работают несколько станций метро, пишет издание Ansa. В Милане общественный транспорт ходит с задержками. Движение организовано в определенные интервалы, что приводит к повышенному ожиданию транспорта. При этом железнодорожный транспорт забастовка не коснулась.
Пассажиров просят учитывать дорожную ситуацию.
В крупнейших профсоюзах говорят, что главные требования сотрудников транспортной отрасли — увеличение зарплаты на 300 евро, а также сокращение рабочей недели до 35 часов. В совместном заявлении представители профсоюзов обращают внимание на то, что зарплаты специалистов, которые работают в сфере городского общественного транспорта, «самые низкие в Европе».
В понедельник в Риме из-за забастовки сотрудников не работают несколько станций метро, пишет издание Ansa. В Милане общественный транспорт ходит с задержками. Движение организовано в определенные интервалы, что приводит к повышенному ожиданию транспорта. При этом железнодорожный транспорт забастовка не коснулась.
Пассажиров просят учитывать дорожную ситуацию.
В крупнейших профсоюзах говорят, что главные требования сотрудников транспортной отрасли — увеличение зарплаты на 300 евро, а также сокращение рабочей недели до 35 часов. В совместном заявлении представители профсоюзов обращают внимание на то, что зарплаты специалистов, которые работают в сфере городского общественного транспорта, «самые низкие в Европе».
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