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Власти Приморья подтвердили, что крытый виадук на трассе снес самосвал
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Власти Приморского края подтвердили, что крытый виадук на трассе снес самосвал.
«Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления. На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства края.
Власти утверждают, что разборка упавшей конструкции начнется к вечеру. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативный путь.
О пострадавших в правительстве не сообщили.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук.
«Во Владивостоке в районе "Весенней" самосвал снес с опор крытый виадук. На участке движение перекрыто в оба направления. На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства края.
Власти утверждают, что разборка упавшей конструкции начнется к вечеру. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативный путь.
О пострадавших в правительстве не сообщили.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук.
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