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На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук

10.44 Понедельник, 18 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук.

По информации в местных СМИ, движение на участке трассы Владивосток — Хабаровск перекрыто, выезд из города в районе КСК «Фетисов Арена» полностью заблокирован. На месте образовалась большая пробка.

СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что балку якобы сбил самосвал, водитель забыл опустить кузов. Очевидцы сообщают, что водитель самосвала получил ранения.

Официальных комментариев от городских властей и МЧС пока нет. Также нет данных о пострадавших.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Ряд кандидатов «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму набрали меньше голосов, чем на праймериз

Пытаемся разобраться в причинах странной статистики
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