Возрастное ограничение 18+
На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
Фото: Вечерние Ведомости
На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук.
По информации в местных СМИ, движение на участке трассы Владивосток — Хабаровск перекрыто, выезд из города в районе КСК «Фетисов Арена» полностью заблокирован. На месте образовалась большая пробка.
СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что балку якобы сбил самосвал, водитель забыл опустить кузов. Очевидцы сообщают, что водитель самосвала получил ранения.
Официальных комментариев от городских властей и МЧС пока нет. Также нет данных о пострадавших.
По информации в местных СМИ, движение на участке трассы Владивосток — Хабаровск перекрыто, выезд из города в районе КСК «Фетисов Арена» полностью заблокирован. На месте образовалась большая пробка.
СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что балку якобы сбил самосвал, водитель забыл опустить кузов. Очевидцы сообщают, что водитель самосвала получил ранения.
Официальных комментариев от городских властей и МЧС пока нет. Также нет данных о пострадавших.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Около ж/д вокзала в Екатеринбурге легковушка влетела в столб
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Иномарка и отечественный автомобиль «поцеловались» в Артёмовском
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Движение в метро Екатеринбурга восстановили
18 сентября 2023
18 сентября 2023
На трассе Пермь – Екатеринбург снова ограничат движение
13 сентября 2023
13 сентября 2023