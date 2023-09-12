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Мишустин уволил главу Росавиации Нерадько
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росавиации Александра Нерадько. Ранее о возможной отставке сообщала газета «Известия».
На должность главы назначен заместитель Нерадько – Дмитрий Ядров.
«Дмитрий Ядров работал в различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», – сообщает пресс-служба правительства РФ.
На должность главы назначен заместитель Нерадько – Дмитрий Ядров.
«Дмитрий Ядров работал в различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», – сообщает пресс-служба правительства РФ.
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