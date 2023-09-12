«Известия»: у Росавиации будет новый глава

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Действующий глава Росавиации Александр Нерадько будет отправлен в отставку в самое ближайшее время, утверждают источники газеты «Известия». Якобы это может произойти даже сегодня, 15 сентября.Сообщается, что решение о смене главы авиационного ведомоства принято в правительстве России.Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. По данным источников «Известий» на должность рассматриваются несколько в человек, в том числе один из нынешних заместителей Нерадько.