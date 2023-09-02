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Роспотребнадзор: в Петербурге более 170 человек отравились едой, заказанной через «Самокат»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге число отравившихся едой, заказанной через сервис доставки «Самокат», по данным на воскресенье, выросло до 171.
Среди них двое детей. Госпитализированы 99 человек. У всех выявлена острая кишечная инфекция.
В пятницу в ведомстве сообщали о 34 отравившихся. Пострадавшие употребляли готовую кулинарную продукцию АО «Грин Бокс», приобретенную дистанционным способом посредством сервиса «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»), заявили в Роспотребнадзоре.
«При проверке производственных помещений АО "Грин Бокс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений», — заявили в ведомстве.
Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что у восьми заболевших, а также в продукции АО «Грин Бокс», обнаружена сальмонелла.
Сообщается, что ООО «Умный Ритейл» снял с реализации предполагаемую некачественную продукцию. В отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности.
В Роспотребнадзоре не уточняют, о какой именно кулинарной продукции идет речь. По данным «Фонтанки», это шпинатная вафля с яйцом, ветчиной и голландским соусом.
На прошлой неделе в Курской области больше двух десятков человек отравились шаурмой, одна девушка скончалась. Возбуждено уголовное дело.
Среди них двое детей. Госпитализированы 99 человек. У всех выявлена острая кишечная инфекция.
В пятницу в ведомстве сообщали о 34 отравившихся. Пострадавшие употребляли готовую кулинарную продукцию АО «Грин Бокс», приобретенную дистанционным способом посредством сервиса «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»), заявили в Роспотребнадзоре.
«При проверке производственных помещений АО "Грин Бокс" выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений», — заявили в ведомстве.
Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что у восьми заболевших, а также в продукции АО «Грин Бокс», обнаружена сальмонелла.
Сообщается, что ООО «Умный Ритейл» снял с реализации предполагаемую некачественную продукцию. В отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности.
В Роспотребнадзоре не уточняют, о какой именно кулинарной продукции идет речь. По данным «Фонтанки», это шпинатная вафля с яйцом, ветчиной и голландским соусом.
На прошлой неделе в Курской области больше двух десятков человек отравились шаурмой, одна девушка скончалась. Возбуждено уголовное дело.
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