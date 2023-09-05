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В Курской области 22 человека отравились шаурмой, одна девушка умерла

15.16 Пятница, 8 сентября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Курской области 22 человека отравились шаурмой.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, отравившиеся употребляли в пищу шаурму в павильоне «Шаурма на Гагарина» в городе Льгов. «У пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк. Лабораторные исследования продолжаются», — говорится в релизе ведомства.

В СК по региону заявили об одном летальном случае, умерла девушка. «По версии следствия, в дневное время 6 сентября 2023 года 22-летняя девушка приобрела шаурму в киоске на ул. Гагарина г. Льгова Курской области. После ее употребления девушка почувствовала себя плохо и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в районную больницу. В связи с ухудшением состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она скончалась», — сообщили в СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело.

Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь проводят эпидрасследование. Торговая точка временно закрыта.

В региональном управлении Россельхознадзора после проверки заявили, что для изготовления шаурмы в этой точке использовалось сырье без сопроводительных документов. «Выяснилось, что в 2023 году в адрес площадки "Шаурма на Гагарина" (г. Льгов), принадлежащей ИП Фаёзову М.Т., не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия). Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырьё без документов, неизвестного происхождения», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным Россельхознадзора, установлены еще две точки общепита, зарегистрированные на имя указанного предпринимателя. Там проводятся проверки совместно с прокуратурой.

В ведомстве добавили, что с начала года в Курске было установлено более 30 предпринимателей общепита, которые используют для шаурмы сырье неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов.

Напомним, в конце августа в Москве почти три десятка человек попали в больницы, они отравились шаурмой и курами гриль.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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